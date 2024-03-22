22 Mart 2024 10:22 - Güncelleme : 22 Mart 2024 10:28
MSB duyurdu: Kandil'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklama şöyle:
"Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara aralıksız devam ediyoruz.
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı