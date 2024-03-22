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22 Mart 2024 10:22 - Güncelleme : 22 Mart 2024 10:28

MSB duyurdu: Kandil'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara aralıksız devam ediyoruz.

Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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