14 Mart 2024 20:34 - Güncelleme : 14 Mart 2024 20:35
Kapalı tren yolundan geçmeye çalıştı 50 metre sürüklendi kağıt gibi ezildi
Hatay'da tren geçişi sırasında kapalı olan bariyerden geçmeye çalıştı tren çarptı. Araç 50 metre sürüklenerek adeta kağıt gibi ezildi.
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Özerli Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treninin geçeceği sırada kapanan bariyerin kenarından geçen M.İ.S. idaresindeki 06 BCU 072 plakalı otomobile tren çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı