Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Karabük İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama
23 Mart 2024 09:49 - Güncelleme : 23 Mart 2024 09:52

Karabük İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Karabük İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama

Karabük İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Karabük Üniversitesinden öğrencilerin HPV (+) ve HIV (+) belirtileriyle hastanelere başvurduğu şeklinde sosyal mecralarda yayılan iddialar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük'te de sağlık tesislerinde halk sağlığını ilgilendiren bütün hastalıkların yakından takip edildiği ve düzenli kayıt tutulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde HIV (+) ve HPV (+) vakalarında herhangi anlamlı bir değişiklik bulunmamaktadır. Ayrıca sağlık tesislerimize son günlerde konu ile ilgili bir başvuru olmamıştır. Sağlık çalışanlarımızı zan altında bırakan iddiaların aksine sağlık sistemimiz kayıtsız giriş yapılarak işlem yapılmasına izin vermemektedir."

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...