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18 Nisan 2024 23:56 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 00:02

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karabük&#039;te uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucuya karşı amansız çalışmalarını sürdürüyor. R.E. isimli şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 3.98 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve 2 adet cam aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı - 1. Resim

İkinci operasyonda uyuşturucu ile yakalanan E.K. de işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı - 2. Resim

Öte yandan il merkezinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada ise uyuşturucu madde ve pompalı tüfek ile 12 fişek ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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