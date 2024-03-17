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17 Mart 2024 22:22 - Güncelleme : 17 Mart 2024 22:26

Karaman sallandı! Kandilli'den ilk açıklama

Karaman'da saat 20.34'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremle ilgili ilk bilgileri paylaştı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Karaman sallandı! Kandilli&#039;den ilk açıklama
Karaman, Ayrancı, Deprem

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde Kandilli'nin verilerine göre 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi. 20.34'e meydana gelen depremle ilgili AFAD henüz bir açıklama yapmadı. Depremle ilgili bir olumsuz durum kaydedilmedi.

Ayrıntılar geliyor...

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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