Karaman sallandı! Kandilli'den ilk açıklama

17 Mart 2024 22:22 - Güncelleme : 17 Mart 2024 22:26

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde Kandilli'nin verilerine göre 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi. 20.34'e meydana gelen depremle ilgili AFAD henüz bir açıklama yapmadı. Depremle ilgili bir olumsuz durum kaydedilmedi.

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