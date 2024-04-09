09 Nisan 2024 14:24 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 14:28
Kartal'da 5 katlı binanın balkonu çöktü! Dehşet anları kamerada
İstanbul'un Kartal ilçesinde 5 katlı bir apartmanın balkonu çöktü. O sırada balkonda bulunan bir kadın aşağı düşerek yaralandı. Dehşet anları kameraya yansıdı.
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'un Kartal ilçesinde öğle saatlerine doğru korku dolu anlar yaşandı. 5 katlı bir binanın balkonu çöktü. Olayda bir kişi yaralandı.
İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; olay, Kartal Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binada saat 13.00 sıralarında meydana geldi.
BİRİNCİ KATTAKİ BALKON ÇÖKTÜ
Binanın birinci katındaki balkonu bir anda çöktü. Bu sırada balkonda bulunan 63 yaşındaki Ayşe Bulduk, aşağı düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Öte yandan, vatandaşların aşağı düşen kadına yardım ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı