18 Nisan 2024 13:48 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:07
Kastamonu'da belediyeyi bastı, başkanla görüşemeyince CHP'ye gitti!
Kastamonu'da belediye başkanlığına giderek belediye başkanıyla görüşmek isteyen kişi ret yanıtı alınca CHP İl Başkanlığına gitti. Burada da olumsuz yanıt alan kişi
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da belediye başkanı ile görüştürülemediği gerekçesiyle CHP binasına giden kişi intihar etmeye çalıştı. Belediye başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek için Kastamonu Belediyesine giden İ.K., belediye başkanı ile görüşemediğini iddia ederek, CHP Kastamonu İl Başkanlığına gitti. Burada da yetkililerle görüşemeyen İ.K., parti binasında intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ikna çabalarının ardından İ.K., çıktığı balkondan indirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı