Kastamonu'da belediyeyi bastı, başkanla görüşemeyince CHP'ye gitti!

18 Nisan 2024 13:48 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 14:07

Kastamonu'da belediye başkanı ile görüştürülemediği gerekçesiyle CHP binasına giden kişi intihar etmeye çalıştı. Belediye başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek için Kastamonu Belediyesine giden İ.K., belediye başkanı ile görüşemediğini iddia ederek, CHP Kastamonu İl Başkanlığına gitti. Burada da yetkililerle görüşemeyen İ.K., parti binasında intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ikna çabalarının ardından İ.K., çıktığı balkondan indirildi.