Kayseri'de feci kaza! Hafif ticari araçla tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

03 Nisan 2024 06:05 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 06:06

Termik santralde facia! Kazandaki kömür işçilerin üzerine aktı: Ağır yaralılar var

Termik santralde facia! Kazandaki kömür işçilerin üzerine aktı: Ağır yaralılar var

Kirazlı Mahallesi istikametine giden M.K.Ü. yönetimindeki tır, Çat kavşağında karşıdan gelen A.A. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.A. ile aynı araçta bulunan Ş.U.S. ve R.C. Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.A. ve Ş.U.S, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. R.C'nin tedavisi devam ediyor.