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15 Nisan 2024 06:00 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 06:06

Kaza yapan otomobil takla atıp dik durdu! 3 yaralı

Van'da önünde seyreden otomobile ardından bariyerlere çarpan araç dik şekilde asılı kaldı. 3 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Van'da bir otomobilin yaptığı kazanın ardından oluşturduğu görüntü şaşırttı.  Van-Erciş kara yolunda otomobil, önce önünde seyreden otomobile ardından da demir bariyerlere çarptı. Takla atan araç haşret verici bir şekilde dik olarak asılı kaldı.

Kaza yapan otomobil takla atıp dik durdu! 3 yaralı - 1. Resim

3 YARALI VAR

Kazaya şahit olanların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine derhal intikal etti. Kazada yaralanan 2 otomobildeki 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan otomobil takla atıp dik durdu! 3 yaralı - 2. Resim

Kazadan sonra dik şekilde duran araç itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından otoyoldan kaldırıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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