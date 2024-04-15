15 Nisan 2024 06:00 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 06:06
Kaza yapan otomobil takla atıp dik durdu! 3 yaralı
Van'da önünde seyreden otomobile ardından bariyerlere çarpan araç dik şekilde asılı kaldı. 3 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Van'da bir otomobilin yaptığı kazanın ardından oluşturduğu görüntü şaşırttı. Van-Erciş kara yolunda otomobil, önce önünde seyreden otomobile ardından da demir bariyerlere çarptı. Takla atan araç haşret verici bir şekilde dik olarak asılı kaldı.
3 YARALI VAR
Kazaya şahit olanların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine derhal intikal etti. Kazada yaralanan 2 otomobildeki 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazadan sonra dik şekilde duran araç itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından otoyoldan kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı