Kazı sırasında 2 metrelik yılan çıktı: Ekipler şaştı kaldı

19 Nisan 2024 11:12 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:21

Bitlis'te kırsalda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'te kırsalda silah ve mühimmat ele geçirildi

Ataşehir Mahallesi'nde yaşanan olayda, ekiplerin su kuyusu için yaptığı kazı çalışması esnasında toprağın dibinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir yılan çıktı.

SANİYE SANİYE KAYDETTİLER

Yılanı gören ekipler çalışmaya ara verirken, toprağın altından çıkan yılan cep telefonu ile görüntülendi.