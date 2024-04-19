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19 Nisan 2024 11:12 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:21

Kazı sırasında 2 metrelik yılan çıktı: Ekipler şaştı kaldı

Elazığ’da su kuyusu için kazı yapıldığı sırada ekipler 2 metrelik yılanla karşılaştı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kazı sırasında 2 metrelik yılan çıktı: Ekipler şaştı kaldı

Ataşehir Mahallesi'nde yaşanan olayda, ekiplerin su kuyusu için yaptığı kazı çalışması esnasında toprağın dibinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir yılan çıktı.

SANİYE SANİYE KAYDETTİLER 

Yılanı gören ekipler çalışmaya ara verirken, toprağın altından çıkan yılan cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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