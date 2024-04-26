Kemik ve eşyalar bulunmuştu... Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında yeni gelişme: Sayı artırıldı

26 Nisan 2024 14:16 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 14:20

Balıkesir'in Gönen ilçesinde geçen yılın haziran ayında sabah yürüyüşü yapmak için evinden ayrılan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında yeni gelişme yaşandı.

KEMİKLERİN BULUNDUĞU YERDE ARAMALAR YOĞUNLAŞTI

Kırsal bölgede yeni ipuçları bulmak amacıyla 3 kilometrelik alanı didik didik arayan ekipler, Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçaları ile banka ve kredi kartlarının bulunduğu bölgede arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

EĞİTİMLİ KÖPEK SAYISI ARTIRILDI

Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, ekipler bölgede başka kemik parçaları olup olmadığını araştırıyor. Yürütülen çalışmalara 6 Jandarma Asayiş Timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir İstihbarat Timi, 3 Jandarma Asayiş Komando unsuru olmak üzere 59 personel katılıyor.

Ayrıca aramalardaki eğitimli köpek sayısı artırıldı. İl Jandarma Komutanlığından gönderilen kadavra tespit köpeği sayısı birden 3'e çıkarıldı.

Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg'in Gönen'e gelerek DNA örnekleri verdiği, bu numunelerin laboratuvar incelemesi için İstanbul'a gönderildiği kaydedildi.

Korhan Berzeg’in diğer kızı olan Sibel Berzeg’in de dün ABD'den İstanbul’a geldiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta, 23 Nisan'da, mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.