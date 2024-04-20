20 Nisan 2024 00:06 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 00:11
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 1 milyon 260 bin TL dolandırdılar
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 2 kişiyi 1 milyon 260 bin TL dolandıran şahıslar polisin operasyonuyla yakalandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kendini polis ve savcı olarak tanıtan S.Ü., H.İ.G. ve A.D.’nin Kocaeli ve Bolu’da 2 kişiyi 1 milyon 260 bin TL dolandırdığı tespit edildi.
Polis ekiplerince yapılan operasyonda S.Ü. Gaziantep, H.İ.G. Ankara'da, A.D. de İstanbul’da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı