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20 Nisan 2024 00:06 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 00:11

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 1 milyon 260 bin TL dolandırdılar

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 2 kişiyi 1 milyon 260 bin TL dolandıran şahıslar polisin operasyonuyla yakalandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 1 milyon 260 bin TL dolandırdılar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kendini polis ve savcı olarak tanıtan S.Ü., H.İ.G. ve A.D.’nin Kocaeli ve Bolu’da 2 kişiyi 1 milyon 260 bin TL dolandırdığı tespit edildi.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 1 milyon 260 bin TL dolandırdılar - 1. Resim

Polis ekiplerince yapılan operasyonda S.Ü. Gaziantep, H.İ.G. Ankara'da, A.D. de İstanbul’da gözaltına alındı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 1 milyon 260 bin TL dolandırdılar - 2. Resim

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 1 milyon 260 bin TL dolandırdılar - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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