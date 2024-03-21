Kendisine korna çaldı diye araçtan inip yumruklamaya başladı

21 Mart 2024 22:20 - Güncelleme : 21 Mart 2024 22:43

Olay, Şişli Esentepe Mahallesi Barbaros Bulvarı’nda otomobil sürücüsüyle bir başka sürücünün korna nedeniyle yaşadığı tartışma kayıtlara geçti.

İddiaya göre, 34 TM 4045 plakalı cipin sürücüsü seyir halinde olan 34 HBC 213 plakalı araca korna çaldı. Cip sürücüsünün korna çalmasına sinirlenen 34 HBC 213 plakalı aracın sürücüsü aracından inerek cipe doğru ilerledi. Öfkelenen 34 HBC 213 plakalı aracın şoförü, cipin camına yumruk atmaya başladı. Olay anını anbean kask kamerası ile kaydeden motosiklet sürücüsü ve bir polis memuru sürücüyü sakinleştirip uzaklaştırmaya çalıştı.

Polisin araya girmesiyle tartışma uzamadan son bulurken, sürücüler araçlarına binerek yollarına devam etti.