Keşke hep böyle olsa! İstanbul'da özlenen manzara

09 Nisan 2024 11:01 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 11:15

9 günlük Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar tatil beldelerine ya da memleketlerine akın etti. Cuma gününden itibaren şehirlerarası yollar, otogarlar ve havalimanların dolup taşarken şehirler başta İstanbul olmak üzere birçok sanayi kenti boşalmaya başladı. Böylece İstanbul'da yaşayanların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen trafik yoğunluğu, bayram tatilinde yok denecek kadar azaldı.

ÇALIŞANLARIN TESELLİSİ TRAFİK OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentte trafik yoğunluğu sabah saat 10.30 itibarıyla yüzde 6'ya kadar düştü. Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 2, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 9 olarak ölçüldü.

Normal günlerde hafta içi sabah ve akşam saatlerinde hafta sonları ise öğle saatlerinde kimi zaman yüzde 70'leri aşan trafik yoğunluğu nedeniyle kıpkırmızı olan İBBs yoğunluk haritasının da rengi "yemyeşil" renge büründü. 9 günlük izinde İstanbul dışına çıkamayanlar ya da çalışmak zorunda olanlar da en azından trafik açısından derin bir oh çekti.