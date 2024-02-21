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21 Şubat 2024 08:49 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 09:05

Kılık değiştirip Türkiye’ye girdi! İzmir'de kıskıvrak yakalandı

İzmir’de, İnterpol Daire Başkanlığı'nca hakkında kırmızı bülten ile aranma kaydı olan ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen zanlı, operasyonla yakalandı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Operasyon

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol Daire Başkanlığınca hakkında ‘Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan kırmızı bülten ile aranma kaydı olan C.A.’nın İzmir’de olduğunu tespit etti.

Kılık değiştirip Türkiye’ye girmiş! İzmir'de kıskıvrak yakalandı - 1. Resim

KILIK DEĞİŞTİRİP TÜRKİYE'YE GİRMİŞ!

Almanya’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı, yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiği belirlenen zanlının, kılık değiştirerek İzmir’de de suç faaliyetleri içerisinde bulunduğu anlaşıldı.

Kılık değiştirip Türkiye’ye girmiş! İzmir'de kıskıvrak yakalandı - 2. Resim

Zanlıyı takibe alan İzmir polisi, şahsın bulunabileceği iki adrese eş zamanlı operasyonlar yaptı. Baskınlarda yakalanan C.A., gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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