18 Nisan 2024 15:23 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 16:04
Kilosu 400 lira! Bu balığın kafasındaki taşı yiyenler böbrek taşından kurtuluyor
Sinop’ta balığın kafasından çıkarılan ve böbrek taşı düşürdüğüne inanılan balığa rağbet arttı. Kilosu 400 liradan liradan satılan balık çok nadir görülüyor.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karadeniz’de nadir görülen türler arasında yer alan ’eşkina kötek’ balığının kafasında taşıdığı taşların böbrek taşına iyi geldiği düşünülüyor.
KİLOSU 400 LİRA
Özellikle aktarlarda satılan taş, balığın kafatasının ikiye bölünmesiyle orta kısımdaki kıkırdaksı doku içerisinden çıkarılıyor. Nadir olarak balıkçıların ağına takılan balığın kafasından çıkarılan taşlar, un kıvamına gelecek şekilde dövüldükten sonra limonda bekletilip içildiğinde böbrek taşını düşürdüğüne inanılıyor. Henüz tam yetişkin boyutlara gelmediği halde normal boyutunun bile yarım metreye ulaştığı eşkina balığının kilosu 400 TL’den satışa sunuluyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı