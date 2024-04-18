Kilosu 400 lira! Bu balığın kafasındaki taşı yiyenler böbrek taşından kurtuluyor

18 Nisan 2024 15:23 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 16:04

Çocuk kavgası büyüdü: Adamın biri anne kızı tekme tokat dövdü

Çocuk kavgası büyüdü: Adamın biri anne kızı tekme tokat dövdü

Karadeniz’de nadir görülen türler arasında yer alan ’eşkina kötek’ balığının kafasında taşıdığı taşların böbrek taşına iyi geldiği düşünülüyor.

KİLOSU 400 LİRA

Özellikle aktarlarda satılan taş, balığın kafatasının ikiye bölünmesiyle orta kısımdaki kıkırdaksı doku içerisinden çıkarılıyor. Nadir olarak balıkçıların ağına takılan balığın kafasından çıkarılan taşlar, un kıvamına gelecek şekilde dövüldükten sonra limonda bekletilip içildiğinde böbrek taşını düşürdüğüne inanılıyor. Henüz tam yetişkin boyutlara gelmediği halde normal boyutunun bile yarım metreye ulaştığı eşkina balığının kilosu 400 TL’den satışa sunuluyor.