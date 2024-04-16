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16 Nisan 2024 09:20 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:25

Kimse nasıl gerçekleştiğini anlamadı... Sağlık memuru öldü, doktor yaralı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan bir binada, balkondan düşen sağlık memuru hayatını kaybetti doktor ise yaralandı. Olayın nasıl gerçekleştiğine daire ekiplerin incelemesi sürüyor...

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kimse nasıl gerçekleştiğini anlamadı... Sağlık memuru öldü, doktor yaralı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde kahreden bir olay meydana geldi. Pulur Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarında bir apartmanın 3. katındaki dairenin balkonundan 2 kişi beton zemine çakıldı.

2 kişinin düştüğünü gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK MEMURU KURTARILAMADI

Yaralı sağlık memuru Savaş K. ile doktor Türkan B, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Savaş K. kurtarılamadı.

DOKTORUN VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK VAR

Vücudunda kırıklar oluşan kadın doktor ise tedavisi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayın nasıl gerçekleştiğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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