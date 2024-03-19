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19 Mart 2024 00:32 - Güncelleme : 19 Mart 2024 00:33

Kırklareli’nde dev Türk bayrağı ile şehitlere saygı yürüyüşü

Kırklareli’nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıldönümü nedeniyle dev Türk bayrağı ile 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' düzenlendi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kırklareli’nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan yürüyüşte metrelerce uzunlukta Türk bayrağı açıldı.

Kırklareli’nde dev Türk bayrağı ile şehitlere saygı yürüyüşü - 1. Resim

Vatandaşlar marşlar eşliğinde sokaklarda yürüyerek şehitleri andı.

Kırklareli’nde dev Türk bayrağı ile şehitlere saygı yürüyüşü - 2. Resim

Yürüyüşün sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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