19 Mart 2024 00:32 - Güncelleme : 19 Mart 2024 00:33
Kırklareli’nde dev Türk bayrağı ile şehitlere saygı yürüyüşü
Kırklareli’nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıldönümü nedeniyle dev Türk bayrağı ile 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' düzenlendi.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırklareli’nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan yürüyüşte metrelerce uzunlukta Türk bayrağı açıldı.
Vatandaşlar marşlar eşliğinde sokaklarda yürüyerek şehitleri andı.
Yürüyüşün sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar dağıtıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı