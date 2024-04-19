Kırklareli'nde feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

19 Nisan 2024 13:33 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 13:51

Kırklareli'nde öğle saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Kaza sonrası bölgede can pazarı yaşandı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre; X3362KC plakalı yolcu otobüsü, Kavaklı beldesi Koru mevkisinde yoldan çıkarak yan yattı. Sürücünün de yer aldığı 11 kişi yaralandı. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi, ambulans sevk edildi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

VALİ OLAY YERİNDE

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ve İl Jandarma Komutanı Albay Cemalettin Akyüz da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.