Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

18 Mart 2024 18:05 - Güncelleme : 18 Mart 2024 18:05

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ve Demirköy ilçelerinde torbacılara yönelik operasyonda 15 adrese baskın yaptı. Operasyonda 60 kök Hint keneviri, 20 gram esrar, 15 adet uyuşturucu hap, 5 gram kenevir tohumu, 1 gram eroin, 6 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.