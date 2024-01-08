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    • 08 Ocak 2024 01:04 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 01:10

    Kırklareli'ni sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Meteoroloji'nin Kırklareli için uyarıda bulunduğu sağanak yağış akşam saatlerine doğru etkini artırdı. Sağanak nedeniyle hayatın felç olduğu kentte cadde ve sokakları su bastı, bazı araçlar suda mahsur kaldı.

    Kırklareli, Sağanak, Hava Durumu, Fırtına, Yağmur

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Kırklareli'de akşam saatlerine doğru şiddetli yağış etkili oldu. Şiddetli yağışla birlikte Bademlik Mahallesi, İnönü Caddesi'nde yolları ve sokakları su bastı, sokaklar adeta göle döndü.

    VATANDAŞ İSYAN ETTİ

    Her yağmurda Bademlik Mahallesi'nin sular altında kaldığını söyleyen vatandaş “Her yağmurda ben bıktım, 7-8 senede her yağmurda Bademlik sular altında kalıyor. Bütün bodrum, garaj sular altında temele geldi bina yıkılacak. Belediyeden hiçbir çözüm yok” dedi.

    ARAÇLAR MAHSUR KALDI

    Yollarda hareket halinde bulunan bazı araçlar adeta suya gömülerek mahsur kaldı. Yağış sebebiyle bazı adreslerin bodrum katını da su bastı. Gelen ihbarlar AFAD ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Sağanak sebebiyle yollar ulaşıma kapandı.

    Kırklareli'ni sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü

    Öte yandan yağışların devam etmesi bekleniyor.

    Haberler>Gündem>Kırklareli'ni sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
    Etiketler
    KırklareliSağanakHava durumuFırtınaYağmur
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