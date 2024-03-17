17 Mart 2024 07:31 - Güncelleme : 17 Mart 2024 07:40
Kırşehir'de can pazarı! Yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı
Kırşehir'in Mucur ilçesinde yolcu otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Ucuz atlatılan kazada şans eseri ölen olmazken 15 kişi yaralandı.
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırşehir'de facianın eşiğinden dönüldü. Bir yolcu otobüsünün yan yatmasıyla meydana gelen kazada büyük şans eseri ölen olmazken 15 kişi yaralandı.
İhlas Haber Ajansı'nın detaylarını aktardığı kaza Kırşehir' in Mucur ilçesi çıkışında meydana geldi. Vangölü Turizm firmasına ait Zekayi B. yönetimindeki Ankara'dan yola çıkan 34 YK 0496 plakalı otobüs ve Van'a seyir halindeyken Kırşehir' in Mucur ilçesi çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
DURUMLARI İYİ
Kazada, sürücüyle birlikte 15 kişi hafif yaralanarak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili karayolu üzerinde polis güvenlik tedbirleri alarak trafik kontrollü şekilde verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı