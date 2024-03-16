Kocaeli'de feci kaza! Gemi limana daldı, 3 vinç devrildi: Çok sayıda ekip olay yerinde
Son dakika haberi... Kocaeli'de bir gemi limanda yükleme yapan 3 vince çarptı. Feci olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kocaeli'de akşam saatlerinde faciadan dönüldü. Körfez ilçesindeki bir limanda, geminin çarpması sonucu 3 vinç devrildi.
Hong Kong bayraklı gemi, kılavuz kaptan nezaretinde limana yanaşırken manevra yaptığı esnada vinçlere çarptı. Kaza sonucu devrilen vinçler hasar gördü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, vinçlerde hasar oluştuğu tespit edildi.
KOCAELİ VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA
Kazanın ardından açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kazanın yabancı bandıralı bir geminin limana yanaşırken vinçlere çarpması sonucu meydana geldiğini, olayda ilk belirlemelere göre yaralananın olmadığını söyledi.
Herhangi bir çevre kirliliğinin oluşmadığının değerlendirildiğini, incelemelerin devam ettiğini aktaran Yavuz, limanda çalışanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.