17 Nisan 2024 19:46 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 19:55
Kocaeli'nde üzücü olay! Üzerine demir düşen mühendis öldü operatör gözaltına alındı
Kocaeli'nde acı bir olay yaşandı. Üzerine tırdan iş makinesiyle indirildiği esnada paletlenmiş demirler düşen mühendis hayatını kaybetti. İş makinesi operatörü Ö.G. gözaltına alındı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üzerine demirler düşen mühendis hayatını kaybetti.
Pelitli Mahallesi 4417 Sokak'ta bir firmada mühendislik yapan Avni Kuş'un (52) üzerine tırdan iş makinesiyle indirildiği esnada paletlenmiş demirler düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Kuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.
OPERATÖR GÖZALTINA ALINDI
Kuş'un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezine götürüldü.
İş makinesi operatörü Ö.G. gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı