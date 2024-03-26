Konya'da feci kaza! 4 tır birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

26 Mart 2024 05:37 - Güncelleme : 26 Mart 2024 05:37

Konya'nın Akşehir ilçesinde akşam saatlerinde 4 tırın karıştığı feci bir kaza meydana geldi. D-300 Karayolu Akşehir Tren Garı Kavşağı'nda edinilen bilgiye göre, Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta duran O.Y. idaresindeki tıra aynı istikamette seyir halinde olan H.K. idaresindeki tır çarptı.

Bunun ardından S.Ç. idaresindeki tır da H.K. idaresindeki tıra, Nedim K. idaresindeki tırın da S.Ç. idaresindeki tıra çarpması sonucunda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

1 TIR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun yağışın olduğu kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde tır şoförü Nedim K.'nın kabinde sıkışması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan diğer tır şoförleri S.Ç. (31), O.Y. (35) ve H.K. (48) ise ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, yoğun yağışın da etkisiyle trafik akışını düzenlemek ve güvenliği sağlamak üzere önlem alırken kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.