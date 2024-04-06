Konya'da plastik fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor

06 Nisan 2024 10:22 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 10:23

Konya'nın Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi'nde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangına müdahale sürüyor.

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