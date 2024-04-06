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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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06 Nisan 2024 10:22 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 10:23

Konya'da plastik fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor

Son dakika haberi: Konya'nın Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi'nde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi'nde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangına müdahale sürüyor.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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