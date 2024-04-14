Köpeklerin kovaladığı genç kız dehşeti yaşadı: Metrelerce savruldu

14 Nisan 2024 14:55 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 15:10

Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesinde meydana gelen olayda, Sümeyye Tek, yolda yürüdüğü sırada köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin kovaladığı genç kız panikleyince yola doğru koşmaya başladı.

METRELERCE SAVRULDU

Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan, kaçarken de ayakkabısı çıkan genç kıza araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç kız ağır yaralandı.

Yaralı genç kızın yardımına etraftaki vatandaşlar koştu. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Genç kız hastaneye kaldırılırken sürücü gözaltına alındı. Adana'da bayramın 3. günü de 4 yaşındaki bir kız çocuğu köpek ısırması sonucu yaralanmıştı.