Korhan Berzeg olayında flaş gelişme: Yeni bulgular aranıyor

28 Nisan 2024 16:03 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 16:04

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili sır perdesi dün yapılan DNA testi ile aralanmıştı.

Evinin 3,5 kilometre uzağında bulunan kemik parçalarının Berzeg'e ait olduğu ortaya çıktı. Korhan Berzeg'in DNA'sının kızıyla eşleştiği belirtildi.

Berzeg’e ait yeni bulgular arayan ekipler, ilk kemik parçalarının bulunmasının üzerinden bu yana geçen 5’inci günde de çalışmalar devam ediyor.

60 KİŞİLİK EKİP, DERE YATAĞINDA ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Dere yatağına yoğunlaşan 60 kişilik ekip, 3 kadavra arama köpeği eşliğinde dere yatağını çit taraflı olarak arıyor. Bölgede çobanlık yapan Özcan Çakar yabani hayvan popülasyonuna işaret etti.

"BÖLGEDE ÇOK SAYIDA YABANİ HAYVAN VAR"

Kemik parçalarının bulunduğu köyde çobanlık yapan Özcan Çakar (70), Korhan Berzeg'in kemiklerinin bulunmasının üzerinden İhlas Haber Ajansı'na dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





Bölgede farklı türden ve çok sayıda yabani hayvan olduğunu aktaran Çakar, “Korhan bey köpeği ile beraber köyün etrafında gezerdi ve uzağa gitmezdi. Çok temiz ve iyi bir adamdı ama aniden kayboldu. Sonrasında aramalar yapıldı. Bir türlü bulamadık. Bölgede kurt, ayı, çakal, domuz, tiki gibi yabani hayvanlar bulunur. Biz hayvanlarımızın başından ayrıldığımızda hemen zarar verirler. Ben hayvanlarımın yanından ayrılmış olsam 10 dakika içinde hemen ziyan ederler” dedi.