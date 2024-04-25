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25 Nisan 2024 14:57 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 15:01

Korkunç kaza: Küçük kız minibüsün altında kaldı

Hatay’ın Payas ilçesinde küçük çocuğun minibüsün altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Korkunç kazada küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Payas ilçesi Karacami Mahallesi’nde yaşanan kazada, trafikte seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen küçük çocuğu fark etmeyerek aracının altına aldı.

YARA ALMADAN KURTULDU 

Kazayı yara almadan atlatan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün çocuğun üzerinden geçtiği ve kazanın ardından çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu, çocuğun yeniden ayağa kalktığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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