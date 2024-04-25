Korkunç kaza: Küçük kız minibüsün altında kaldı

25 Nisan 2024 14:57 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 15:01

Payas ilçesi Karacami Mahallesi’nde yaşanan kazada, trafikte seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen küçük çocuğu fark etmeyerek aracının altına aldı.

YARA ALMADAN KURTULDU

Kazayı yara almadan atlatan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün çocuğun üzerinden geçtiği ve kazanın ardından çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu, çocuğun yeniden ayağa kalktığı görüldü.