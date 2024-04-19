Korkutan deprem sonrası kırılmanın olduğu fay hattı havadan görüntülendi

19 Nisan 2024 14:07 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 14:14

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Tokat merkeze 64, Sulusaray ilçesine ise 13 kilometre uzaklıkta bulunan Buğdaylı köyünde önceki gün 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Sulusaray başta olmak üzere birçok ilçe ve köyden de hissedildi.

KIRILMANIN OLDUĞU FAY GÖRÜNTÜLENDİ

Depremin merkez üssü olan köyde kırılmanın olduğu fay hattı dron ile görüntülendi. Deprem sırasında oluşan büyük yarıklar tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

"YER PATLAMIŞ GİBİ HİSSETTİM"

Buğdaylı köyü sakinlerinden Fatih Şahin, "Burası depremin merkez üssü olan yer. Dronla baktığımız yerlerdeki yarıklar depremden önce yoktu. Depremden sonra oluştu. Deprem anında dışarıdayım yer patlamış gibi hissettim" dedi.

TOKAT 20 SAATTE 46 KEZ SALLANDI

Öte yandan Tokat son 20 saat içerisinde en büyüğü 5.6 büyüklükte olmak üzere 46 kez sallandı. Yaşanan 46 sarsıntının 5’i 4 büyüklüğün üzerinde gerçekleşti.