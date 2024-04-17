Küçük çocuk dehşeti yaşadı: Köpek ve sahibi tutuklansın

17 Nisan 2024 11:32 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 11:33

Adana’da annesiyle bayram gezmesinden dönerken Rottweiler cinsi köpek tarafından ısırılan 4 yaşındaki Asel Uğraş taburcu oldu. Korku dolu anları anlatan Uğraş, "Köpeğin sahibi ve köpeğin tutuklanmasını istiyorum" dedi.

Olay, 12 Nisan günü Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Ray Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Asel Uğraş annesiyle bayram gezmesinden dönerken Rottweiler cinsi köpeğin saldırısı sonucu yaralandı. Kız çocuğu köpekten güçlükle kurtarılırken, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri köpeği bulmak ve sahibini yakalamak için çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışma sonucunda köpeğin Sedat E.’ye ait olduğu belirlendi. Polis Sedat E.’yi gözaltına aldı. Sedat E. köpeğin kendisine ait olduğunu ancak bir ay önce Mümin K.’ye verdiğini söyledi. Bunun üzerine polis Mümin K.’ye da gözaltına aldı.

Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

KÖPEK SAHİBİNİN TUTUKLANMASINI İSTİYORUM, KÖPEĞİ DE TUTUKLASINLAR

Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan 4 yaşındaki Asel Uğraş korku dolu anlar anlattı. Uğraş, "Köpek ilk annemin elini ısırdı. Sonra benim ayağımı ısırdı canım çok acıdı. Doktora gittik. Orada doktor bana dikiş attı. Köpek ısırdığında çok korktum ama şu an iyiyim. Köpeğin sahibinin tutuklanmasını istiyorum. Köpeği de tutuklansınlar, adamı da tutuklansınlar” dedi.

GÖZÜNÜ KAPATTIĞINDA 'KÖPEK ISIRDI' DİYOR

Asel’in dedesi Ahmet Yüksel (60), "Kızım ve torunum bayramlaşmaya çıktığı sırada yoldan geçerken ‘Rotweiler’ cinsi köpeğin çocuğa saldırmasıyla annesi çocuğu kucaklıyor ve sonrasında köpek saldırıp annenin ve kızın çeşitli yerlerinden ısırmış. Biz köpek sahiplerini deşifre etmek amaçlı değil amacımız torunumun başına gelen başka bir gün başka insanların da başına gelebilir. Kimseden maddi yardım veya manevi yardım bekleme gibi bir isteğimiz yok. Devlet büyüklerinden tek ricam bu tür saldırgan türlerin beslenmemesi, evlerde barınmaması bizim tek amacımızdır. Torunumu hastaneden taburcu ettik, bir hafta sonra tekrar kontrole gideceğiz, sağlık durumuyla ilgili olarak henüz stabil bir durum yok. Torunumun psikolojisi bozuldu, gözünü kapattığında 'dede köpek yine beni ısırdı' diyor. Torunum yıprandı, annesi yıprandı. Vahşi köpek besleyenlere buradan sesleniyorum, sizden ricam köpeğinizi ağızlıksız, tasmasız sokağa bırakmayın, devletin vermiş olduğu yasaklara uyalım" ifadelerine yer verdi.