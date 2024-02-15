Küçükçekmece'deki AK Parti programına saldırıda hayat kurtaran soru! Aziz Yeniay: Planlı bir terör saldırısı

15 Şubat 2024 11:00 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 12:06

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, geçen hafta kendisinin de katıldığı AK Parti programına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Olaydan önce kendisine ihbarda bulunulduğunu söyleyen Aziz Yeniay, yaşananların tesadüf değil planlı bir terör saldırısı olduğunu ifade etti. Çok tehlikeli bir tiyatro oynandığını dile getiren Yeniay, saldırıda yaralanan kadının sağlık durumuna ilişkin de konuştu.

Aziz Yeniay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

SALDIRIDAN ÖNCE UYARMIŞLAR!

"Cami çıkışında bir vatandaş yanıma geldi. 'Sayın başkanım ben sizi çok seviyorum. Hayatınız şu an tehlikede. Şu iki mahalleye gelmeyin. Ciddi bir organizasyon var. Uzun namlulu silahlarla saldıracaklar Hatta roket atar bile kullanabilecekler' dedi. Ben geçiştirmeye çalışıyorum. Bu tip şeylere prim vermemek gerekiyor. 'Siz beni anlamıyorsunuz galiba durum çok ciddi' dedi. Ama ciddiye almadık. Sen söylemen gerekeni söyledin teşekkür ediyoruz dedik. Bu birilerinin her zaman söyleyeceği cümleler olabilir.

Ancak o gün belirlenmiş olan adreste, bizlerle bekleyen sivil memurlar dışarıda kontrol yaptılar. Biz de tam dışarı çıkarken bir arkadaşımız bir şey sorabilir miyim dedi. O soru sorulmasaydı biz de dışarıda olacak. O esnada otomatik silahlarla taramaya başladılar.

"PLANLI BİR TERÖR SALDIRISI"

Bu kadar tesadüfün bir araya gelmesi çok anlamlı değil. Bu bir terör saldırısıdır, bu bir planlı eylemdir. Ancak seçildiği yer, mekan ve zaman dilimi belki de hedef şaşırtmak isteyenleri arz edebilir. Bütün bunların hepsi savcılık tarafından titizlikle incelenmektedir. Kanaatimiz bu olayın tamamen planlı bir terör girişimi ve tamamen bize yönelik.

Bizim bölgede hiç kimseyle bireysel husumetimiz söz konusu değil. Alacak verecek söz konusu değil. Bu tamamen siyasi figüre, bir yerel belediye başkan adayına yönelik terör girişimidir. Tabi o arada başka garip şeyler oluyor. Henüz daha sahadan çıkmadım. Dışarıda güvenlik oluşturulmasına rağmen silahın nereden ateş edildiğini bilmiyoruz. Bir kaç dakika sonra arkadaşlar bu bize yönelik bir saldırı değildir, bu adil bir olaydır. Şaşırtıcı bir bilgi oldu. Henüz daha emniyet gelmedi, olay belli değil.

"SİYASİ BİR OLAY DEĞİL"

Akabinde hemen siyasi figür belediye başkanları peş peşe açıklama yaptılar. Siyasi bir olay değildir, bu tamamen adli bir olaydır. Ben de orada şunu sordum. Henüz biz daha olay yerindeyiz, devletin bilmediği, emniyet birimlerinin bilmediği bir noktada faillerle ilgili bir bilgi olmadan siz bu bilgiyi nereden aldınız, kulağınıza kim fısıldadı, ya da ne yapmak istiyorsunuz diye bir dizi soru sordum.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR TİYATRO OYNANIYOR"

Sonra başka bir kişi bendim diyor. Arkadaşlar çok tehlikeli bir tiyatro oynanıyor. Bunlardan henüz daha 26'sı yakalandı, 16'sı tutuklu, 4'ü salıverildi, bunlardan 4 tanesinin çocuk olduğunu daha sonra öğreniyoruz.

YARALANAN KADININ SAĞLIK DURUMU

Bu zamana kadar oradaki hiçbir insanımızla bir problemimiz olmadı, Günün sonunda bir kızımız şu anda maalesef yaşam mücadelesi veriyor. Mermi başının bir yerinden girip öbür yerinden çıktı. Şu an uyutuluyor, hayata tutunması için."