Kuraklık arttı, ekinler kurudu: Köylüler yağmur duasına çıktı!

26 Nisan 2024 19:02 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 19:06

Kırıkkale'de ekili tarım arazilerinde yaşanan kuraklıktan yakınan köylüler, yağmur duası yaptı. Muhtarlık öncülüğünde Tilkili köyünde düzenlenen yağmur duasına, çevre köylerden de yoğun katılım gerçekleşti.

“KÖYLÜLERİN YANINDAYIZ”

Kuran-ı Kerim tilavetleri ve namaz ile dualar pekiştirildi. Çelebi Kaymakamı Mehmet Melih Dalan ve Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir de bu umut dolu buluşmaya destek vererek köylülerin yanında olduklarını gösterdiler.

Duanın ardından katılımcılara yemek ikram edildi. Tilkili köyü muhtarı Osman Ilıcan, mevsimsel değişiklikten dolayı bölgede kuraklık yaşandığını belirterek, köylülerle birleşerek yağmur duası yaptıklarını söyledi.

"İNŞALLAH DUALARIMIZ KABUL OLUR"

Bölgede kuraklığın olduğunu anlatan Ilıcan, "Bölgemizde mevsimlerin değişmesinden dolayı kuraklık yaşanıyor. Bizde tarım ülkesi olduğumuz için üretmeye mecburuz. Bölgemizde su sıkıntısı var. İklimlerin değişmesi yağışların kaymasından dolayı Nisan yağmurlarını alamadık. Buda bölgemizde ciddi bir kuraklığa sebep oldu. Bizde Müslümanlar olarak diğer köylülerimiz ile birlikte birleştik dua ettik. İnşallah yağmurumuz yağar. Dua ettik inşallah bundan sonrada şükür duası yaparız. İnşallah dualarımız kabul olur" dedi.

Kaldırım köyü muhtarı Faruk Yıldırım ise ekinlerinin yüzde 70'inin kuramaya başladığını ifade ederek, bu sebeple de yağmur duasına çıktıklarını belirtti.