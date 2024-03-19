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19 Mart 2024 00:47 - Güncelleme : 19 Mart 2024 00:48

Kurusıkı tabancayla oynayan iki çocuk birbirlerini yaraladı

Kayseri'de 16 yaşındaki iki genç kurusıkı tabanca ile oynarken silah ateş alınca yaralandılar. Polis ekipleri bölgeye giderek olayla ilgili inceleme başlattı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 16 yaşındaki iki çocuk kurusıkı tabanca ile şakalaşırken birbirlerini yaraladı. 

Yavuzlar Mahallesi İmar Sokak'ta ikamet eden C.A. ve arkadaşı O.D. bahçede kurusıkı tabanca ile oynarken silahın ateş alması sonucu ellerinden vuruldular.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurusıkı tabancayla oynayan iki çocuk birbirlerini yaraladı - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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