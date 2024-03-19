Kurusıkı tabancayla oynayan iki çocuk birbirlerini yaraladı

19 Mart 2024 00:47 - Güncelleme : 19 Mart 2024 00:48

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 16 yaşındaki iki çocuk kurusıkı tabanca ile şakalaşırken birbirlerini yaraladı.

Yavuzlar Mahallesi İmar Sokak'ta ikamet eden C.A. ve arkadaşı O.D. bahçede kurusıkı tabanca ile oynarken silahın ateş alması sonucu ellerinden vuruldular.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.