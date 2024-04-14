Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

14 Nisan 2024 07:03 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 07:03

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza meydana geldi. Körfez ilçesi geçişi Sevdikli mevkisinde edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan bir kamyonet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrildi.

Kazada ilk belirleme göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Öte yandan, kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun İstanbul istikameti 3 şeridi trafiğe kapandı.

Jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.