18 Şubat 2024 18:10 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 18:13
Lüks sitenin otoparkında korku dolu dakikalar: Alevlere teslim oldu!
Üsküdar Acıbadem'de bulunan Akasya Tower Residence'ın otoparkında dün akşam saat 17.00 sıralarında paniğe neden olan bir yangın meydana geldi. Otoparkın -4. katında park halindeki bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Üsküdar’da lüks sitenin otoparkında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen bir vatandaşa ise olay yerinde ilk yardım müdahalesi yapıldı.
İNCELEMELER SÜRÜYOR
Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine ve otoparktaki güvenlik kameralarının kayıtlarına göre yangının sebebinin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor.
SİTE SAKİNLERİNİ KORKUTTU!
Lüks sitenin sakinleri, yangın nedeniyle büyük bir panik yaşadı. Alevlerin diğer araçlara ve binaya sıçrama ihtimali korkuya neden oldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı