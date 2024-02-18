Lüks sitenin otoparkında korku dolu dakikalar: Alevlere teslim oldu!

18 Şubat 2024 18:10 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 18:13

İstanbul Üsküdar’da lüks sitenin otoparkında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen bir vatandaşa ise olay yerinde ilk yardım müdahalesi yapıldı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine ve otoparktaki güvenlik kameralarının kayıtlarına göre yangının sebebinin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor.

SİTE SAKİNLERİNİ KORKUTTU!

Lüks sitenin sakinleri, yangın nedeniyle büyük bir panik yaşadı. Alevlerin diğer araçlara ve binaya sıçrama ihtimali korkuya neden oldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.