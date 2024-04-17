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17 Nisan 2024 19:10 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 19:11

Mahkemeden Demirtaş kararı! Tahliye talebi reddedildi 

Avukatların günler öncesinden hüküm duruşmasının erteleneceğini duyurduğu Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Kobani davasından aralarında HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu  18 tutuklunun tahliye talebi reddedildi. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Mahkemeden Demirtaş kararı! Tahliye talebi reddedildi 

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da içinde olduğu 108 sanıklı Kobani davası, 18'i hâlen tutuklu bulunan sanıklarla devam ediyor. Mahkeme, dosyanın inceleme sürecinin devam ettiğini belirterek kararın açıklanmayacağını duyurdu. Bununla birlikte, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının gözden geçirilmesine karar verildi. Sonuç olarak, mahkeme tüm tutuklu sanıkların tutukluluklarının devam etmesine hükmetti. 

Duruşmada hükmün açıklanması bekleniyordu fakat mahkeme, dava dosyasının incelenmesinin tamamlanmadığını gerekçe göstererek hükmün bu duruşmada açıklanmayacağını belirterek tutuklu sanıkların durumlarının incelenmesine karar verdi. 

Mahkemeden Demirtaş kararı! Tahliye talebi reddedildi  - 1. Resim

DEMİRTAŞ ARKADAŞLARI İÇİN TAHLİYE TALEP ETTİ

Edirne Cezaevi'nden SEGBİS ile duruşmaya katılan Demirtaş, "Herhangi bir söz talebim yok, tüm arkadaşlarımın özgürlüğünü talep ediyorum" dedi. 

Eski RTÜK üyesi ve dönemin HDP MYK üyesi Ali Ürküt’ün avukatı ve oğlu Erhan Ürküt, “Ali Ürküt cezaevine girdiğinde hiçbir sağlık sıkıntısı yoktu. Kısa bir süre önce kanser teşhisi konuldu" iddiasına bulundu. 

Kaynak: TGRT Haber
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