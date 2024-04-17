Mahkemeden Demirtaş kararı! Tahliye talebi reddedildi
Avukatların günler öncesinden hüküm duruşmasının erteleneceğini duyurduğu Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Kobani davasından aralarında HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 18 tutuklunun tahliye talebi reddedildi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da içinde olduğu 108 sanıklı Kobani davası, 18'i hâlen tutuklu bulunan sanıklarla devam ediyor. Mahkeme, dosyanın inceleme sürecinin devam ettiğini belirterek kararın açıklanmayacağını duyurdu. Bununla birlikte, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının gözden geçirilmesine karar verildi. Sonuç olarak, mahkeme tüm tutuklu sanıkların tutukluluklarının devam etmesine hükmetti.
Duruşmada hükmün açıklanması bekleniyordu fakat mahkeme, dava dosyasının incelenmesinin tamamlanmadığını gerekçe göstererek hükmün bu duruşmada açıklanmayacağını belirterek tutuklu sanıkların durumlarının incelenmesine karar verdi.
DEMİRTAŞ ARKADAŞLARI İÇİN TAHLİYE TALEP ETTİ
Edirne Cezaevi'nden SEGBİS ile duruşmaya katılan Demirtaş, "Herhangi bir söz talebim yok, tüm arkadaşlarımın özgürlüğünü talep ediyorum" dedi.
Eski RTÜK üyesi ve dönemin HDP MYK üyesi Ali Ürküt’ün avukatı ve oğlu Erhan Ürküt, “Ali Ürküt cezaevine girdiğinde hiçbir sağlık sıkıntısı yoktu. Kısa bir süre önce kanser teşhisi konuldu" iddiasına bulundu.