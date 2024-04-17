Mahkemeden Demirtaş kararı! Tahliye talebi reddedildi 

17 Nisan 2024 19:10 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 19:11

CHP ve DEM'e bildiri tepkisi! Bahçeli Genel Kurulu terk etti, AYM'ye seslendi

CHP ve DEM'e bildiri tepkisi! Bahçeli Genel Kurulu terk etti, AYM'ye seslendi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da içinde olduğu 108 sanıklı Kobani davası, 18'i hâlen tutuklu bulunan sanıklarla devam ediyor. Mahkeme, dosyanın inceleme sürecinin devam ettiğini belirterek kararın açıklanmayacağını duyurdu. Bununla birlikte, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının gözden geçirilmesine karar verildi. Sonuç olarak, mahkeme tüm tutuklu sanıkların tutukluluklarının devam etmesine hükmetti.

Duruşmada hükmün açıklanması bekleniyordu fakat mahkeme, dava dosyasının incelenmesinin tamamlanmadığını gerekçe göstererek hükmün bu duruşmada açıklanmayacağını belirterek tutuklu sanıkların durumlarının incelenmesine karar verdi.

DEMİRTAŞ ARKADAŞLARI İÇİN TAHLİYE TALEP ETTİ

Edirne Cezaevi'nden SEGBİS ile duruşmaya katılan Demirtaş, "Herhangi bir söz talebim yok, tüm arkadaşlarımın özgürlüğünü talep ediyorum" dedi.

Eski RTÜK üyesi ve dönemin HDP MYK üyesi Ali Ürküt’ün avukatı ve oğlu Erhan Ürküt, “Ali Ürküt cezaevine girdiğinde hiçbir sağlık sıkıntısı yoktu. Kısa bir süre önce kanser teşhisi konuldu" iddiasına bulundu.