Malatya'da cip kontrolden çıktı yola savruldu: Yaralılar var

27 Nisan 2024 15:12 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 15:15

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şoförünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesiyle cip kaza yaptı.

12.00 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Develi mevkiinde meydana gelen kazada Kayseri istikametinden gelen A.İ. (63) idaresindeki 65 BG 622 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada araçta yolcu olarak bulunan B.İ. (66), H.İ. (55), N.B. (43), S.D. (53) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.