14 Nisan 2024 12:22 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 12:24
Malatya'da deprem! Beşik gibi sallanmaya devam ediyor
Son dakika haberi... Malatya'da bir deprem meydana geldi. Son günlerde her gün meydana gelen sarsıntılarla Malatya adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi depremin verilerini paylaştı.
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Malatya'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tanışık ilçesinde meydana gelen depremin derinliği yerin 5 km altı olarak kaydedildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: tgrthaber.com.tr