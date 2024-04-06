06 Nisan 2024 11:25 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 11:53
Malatya'da ürküten deprem
Son dakika haberi: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 11.15'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 2.2 km derinliğinde gerçekleşti.
KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
Gece saatlerinde Kahramanmaraş'ta deprem olmuştu. AFAD'tan alınan bilgilere göre, saat 01.28'te merkez üssü Göksun olan depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı.
https://twitter.com/Kandilli_info/status/1776525761391767852
Kaynak: tgrthaber.com.tr