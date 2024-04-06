Malatya'da ürküten deprem

06 Nisan 2024 11:25 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 11:53

Kahramanmaraş'ta deprem oldu!

Kahramanmaraş'ta deprem oldu!

7,2 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Dev kaya otomobili kağıt gibi ezdi

7,2 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Dev kaya otomobili kağıt gibi ezdi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 2.2 km derinliğinde gerçekleşti.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ

Gece saatlerinde Kahramanmaraş'ta deprem olmuştu. AFAD'tan alınan bilgilere göre, saat 01.28'te merkez üssü Göksun olan depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı.

https://twitter.com/Kandilli_info/status/1776525761391767852