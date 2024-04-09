Malatya'da ürküten deprem

09 Nisan 2024 13:26 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 13:41

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Gülümuşağı'nda 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 13:17'de meydana gelen depremin derinliği 5.0 km olarak ölçüldü. Dün ise 19:33 saatlerinde yine Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

SON DEPREMLER

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 8 Nisan tarihinde 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleşti.

7 Nisan'da ise Akdeniz'de Girit adası açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.