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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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09 Nisan 2024 13:26 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 13:41

Malatya'da ürküten deprem

Son dakika haberi: Malatya'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Malatya&#039;da ürküten deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Gülümuşağı'nda 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 13:17'de meydana gelen depremin derinliği 5.0 km olarak ölçüldü. Dün ise 19:33 saatlerinde yine Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Malatya'da ürküten deprem - 1. Resim

SON DEPREMLER

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 8 Nisan tarihinde 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleşti.

7 Nisan'da ise Akdeniz'de Girit adası açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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