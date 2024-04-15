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15 Nisan 2024 09:00 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 09:30

Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Malatya'da otomobille çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da sabah saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Malatya-Elazığ kara yolu Pütürge yol ayrımındaki kavşakta sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 VT 1689 plakalı otomobil ile 65 ES 817 plakalı otobüs çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

22 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobildeki 3 kişi ile otobüsteki 19 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı / İhlas Haber Ajansı
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