Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

15 Nisan 2024 09:00 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 09:30

Malatya'da sabah saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Malatya-Elazığ kara yolu Pütürge yol ayrımındaki kavşakta sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 VT 1689 plakalı otomobil ile 65 ES 817 plakalı otobüs çarpıştı. Otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi.

22 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobildeki 3 kişi ile otobüsteki 19 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.