Manisa’da AIDS şoku: Hemen sınır dışı edildi

14 Mart 2024 17:18 - Güncelleme : 14 Mart 2024 17:24

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yabancı ülkelerden Manisa'ya getirilen kadınlara fuhuş yaptırıldığı ihbarını alınca harekete geçti. Gerçekleşen operasyonda Özbekistan uyruklu 3 kadını suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan kadınlarda yapılan testler sonucu 1 kadının AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü taşıdığı belirlendi.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Özbekistan uyruklu kadınların yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K. (59) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.