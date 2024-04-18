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18 Nisan 2024 00:09 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 00:10

Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mardin&#039;de silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yalınağaç köyünde hayvan otlatan 16 yaşındaki S.E., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - 1. Resim

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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