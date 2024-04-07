07 Nisan 2024 18:50 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 18:53
Mardin'de tır ve otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralı var!
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Uluslararası İpekyolu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında tır ve otomobilin çarpışması sonucu 3 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mardin’de tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 06 DRB 857 plakalı Mercedes marka otomobil, plakası belirlenemeyen tır ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 3 yaşındaki Şerzan Botan A. hayatını kaybetti. Mehmet Esir A., Helin A., Berivan A. ve Alan Berken A. ise yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı