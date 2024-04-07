Mardin'de tır ve otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

07 Nisan 2024 18:50 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 18:53

Gaziantep'te hatalı sollama faciası: Çok sayıda yaralı var!

Gaziantep'te hatalı sollama faciası: Çok sayıda yaralı var!

Mardin’de tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 06 DRB 857 plakalı Mercedes marka otomobil, plakası belirlenemeyen tır ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 yaşındaki Şerzan Botan A. hayatını kaybetti. Mehmet Esir A., Helin A., Berivan A. ve Alan Berken A. ise yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.