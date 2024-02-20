Son dakika haberi! Marmara'da batan gemiden bir acı haber daha!

20 Şubat 2024 14:37 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 14:58

Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kıyıdan 4 mil açıkta batan geminin enkazında ve kıyıda kayıp mürettebatı arama çalışmasına devam ediliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların enkazda yürüttüğü çalışmalara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından 4 dalgıç da destek veriyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, SAS komandolarının enkazda yaptıkları aramalarda kayıp personelden birinin cesedine makine dairesinde ulaşıldığını söyledi.

Cesedin çıkarılması ve kimlik tespiti için çalışmanın sürdüğünü belirten Demirtaş, diğer kayıp 4 personel için aramaların devam ettiğini bildirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.

SAS KOMANDOLARI DAHİL TOPLAM 30 DALGIÇ DESTEK VERİYOR

Arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından 4 dalgıç destek veriyor. Toplam 30 dalgıç bölgede arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Karacabey ve Balıkesir'in Bandırma ilçelerinde limanlarda bulunan yaklaşık 13 balıkçı teknesi kendilerine belirlenen bölgede kıyıdan 3,5 mil açıkta arama-tarama çalışmaları yaparak destek veriyor. TCG Akın gemisinin ise kıyıdan yaklaşık 5.5 mil açıklıkta faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler sahil kesimlerinde yaya olarak arama çalışmaları yapıyor.

BALIKÇI TEKNELERİ DESTEK VERİYOR

Karacabey ile Balıkesir'in Bandırma ilçelerinde Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinesinde belirlenen bölgelerde 13 balıkçı teknesi arama çalışmalarına destek veriyor.

Kurşunlu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Yaşar Köseoğlu, "Biz ilk günden söyledik yardımcı oluruz diye. Bugün tekneler ve bizim kendi teknemiz ile aramaya katıldık. Allah'ın izniyle bulunacağını düşünüyorum" dedi.

BÖLGEYE İHA SEVK EDİLDİ

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bölgeye 1 adet İnsansız Hava Aracı (İHA) sevk edildiğini ve SAS komandolarının gemide son kalan alan olan makine dairesine girmek üzere ayrıca dalgıçların 12.dalışının bittiğini ve 13.dalışa başlamak üzere olduklarını" ifade etti.