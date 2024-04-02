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02 Nisan 2024 12:26 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 12:38

Marmaray'da panik anları! Seferler durdu!

Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda bir yolcunun intihar girişimi nedeniyle seferler durdu.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Marmaray&#039;da panik anları! Seferler durdu!

Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda üzücü bir olay meydana geldi. Bir yolcunun raylara atlaması sebebiyle Yenikapı istasyonunda büyük panik yaşandı.

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar istasyonları arası hizmet verememektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: TGRT Haber
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