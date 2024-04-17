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17 Nisan 2024 21:03 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 21:03

Marmaris’te inşaat alanında iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde özel bir kuruma ait sosyal tesis inşaatında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Marmaris’te inşaat alanında iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde İçmeler Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, özel bir kuruma ait olan sosyal tesis inşaatında iş kazası meydana geldi.

Marmaris’te inşaat alanında iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı - 1. Resim

Yaşanan kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada 1 işçinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralanan diğer işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan iş kazası ile ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavclığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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