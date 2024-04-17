17 Nisan 2024 21:03 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 21:03
Marmaris’te inşaat alanında iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde özel bir kuruma ait sosyal tesis inşaatında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaza, akşam saatlerinde İçmeler Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, özel bir kuruma ait olan sosyal tesis inşaatında iş kazası meydana geldi.
Yaşanan kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri kazada 1 işçinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralanan diğer işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan iş kazası ile ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavclığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı