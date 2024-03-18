Maslak'ta Türk uyruklu 4 İsveç vatandaşı çatıştı! Ölü ve yaralılar var

18 Mart 2024 00:22 - Güncelleme : 18 Mart 2024 00:23

Sarıyer Maslak’ta bir kafeteryanın önünde silahlı çatışma yaşandı. Aralarında sebebi bilinmeyen husumet bulunan kişiler arasındaki kavga büyüyerek silahlar ateşlendi. Bu kişilerin Türk uyruklu İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi.

İddiaya göre 3 Türk uyruklu İsveç vatandaşıyla bir başka Türk uyruklu İsveç Vatandaşı olduğu öğrenilen Mazlum Ayrancı (35) arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Mazlum Ayrancı olay yerinde hayatını kaybederken Umut Koyuncu (33) ise bacağından yaralandı. 3 saldırgan olay yerinden kaçarken polis ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürüyor.