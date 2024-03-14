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14 Mart 2024 15:06 - Güncelleme : 14 Mart 2024 15:54

Mecidiyeköy metrosunda intihar girişimi! Seferler durduruldu

Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcu intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mecidiyeköy metrosunda intihar girişimi! Seferler durduruldu
Haber, Detay, Gelişmeler

Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun raylara atlayarak intihar girişimi nedeniyle seferler durduruldu. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır." denildi. 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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